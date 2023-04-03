Джозовский Пантелеймон Гавриилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смерти1856
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.06.1832
Сын: Джозовский Тихон Пантелеймонович
Мать ребёнка: Джозовская Анна Мефодиевна
Украина, Киевская губ, Уманьский уезд, Подвысоковская вол, Левковка
Уманьский уезд, с. Левковка, Богословская Церковь, Ф.127, о.1014, д.172 (будет продолжено со стр. 719) Метрические книги церквей 1832, 2420517, Item 2, Пленка # 007807051, стр.620.
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
священнослужитель
Место жительства
Неизвестно
Украина, Киевская губ, Уманьский уезд, Подвысоковская вол, Левковка
Смерть
1856