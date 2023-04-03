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Джозовский Пантелеймон Гавриилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1802 г.р.

Дети

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.06.1832

Сын: Джозовский Тихон Пантелеймонович

Мать ребёнка: Джозовская Анна Мефодиевна

Украина, Киевская губ, Уманьский уезд, Подвысоковская вол, Левковка
Уманьский уезд, с. Левковка, Богословская Церковь, Ф.127, о.1014, д.172 (будет продолжено со стр. 719) Метрические книги церквей 1832, 2420517, Item 2, Пленка # 007807051, стр.620.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Джозовская Анна Мефодиевна

Работа или профессия
Неизвестно
священнослужитель
Место жительства
Неизвестно
Украина, Киевская губ, Уманьский уезд, Подвысоковская вол, Левковка
Смерть
1856
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