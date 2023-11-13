(Летягина) Мария Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Летягина) Мария Никитина

(Летягина) Мария Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1846

Пол

Женский

Отец

1814 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1846

Отец: Летягин Яков Никитин

Мать: Евгения? Гаврилова

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close