Голяков Артемий Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоляков Артемий Афанасьевич

Голяков Артемий Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

JK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Голякова Екатерина Артемьевна

Мать ребёнка: Голякова Секлетия Михайловна

Рождение ребёнка
1873

Сын: Голяков Андрей Артемьевич

Мать ребёнка: Голякова Секлетия Михайловна

Бильдино, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Голяков Фёдор Артемьевич

Мать ребёнка: Голякова Секлетия Михайловна

Бильдино, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голякова Секлетия Михайловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close