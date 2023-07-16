Голяков Артемий Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Голякова Екатерина Артемьевна
Мать ребёнка: Голякова Секлетия Михайловна
Рождение ребёнка
1873
Сын: Голяков Андрей Артемьевич
Мать ребёнка: Голякова Секлетия Михайловна
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: Голякова Секлетия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно