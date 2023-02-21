Швецов Евдоким — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швецов Евдоким

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1914 г.р.

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.09.1912

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.12.1914

Сын: Швецов Павел Евдокимович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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