Швецов Евдоким
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.09.1912
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.12.1914
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно