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Древо
Место рождения
Ореховичи
, Полоцкий район, Витебская область
Дата рождения
1910
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
YK
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать:
?
Ореховичи
, Полоцкий район, Витебская область
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