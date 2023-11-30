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Место рождения

Ореховичи, Полоцкий район, Витебская область

Дата рождения

1910

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

YK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: ?

Ореховичи, Полоцкий район, Витебская область
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