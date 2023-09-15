Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Lõhmus Hulja Petri Nuut
Lõhmus Hulja Petri Nuut
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Улья
, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Lõhmus Ulja Peeter (Hulja Peter)
Мать
Lõhmus (Kerd /) Kert / Kerd
Около 1716 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЮ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Lõhmus Ulja Peeter (Hulja Peter)
Мать:
Lõhmus Kert / Kerd
Улья
, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия