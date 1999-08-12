Шульга (Сюсюкина) Мария Ефремовна
Место рожденияГеоргиевск
Дата рождения04.08.1920
Дата смерти12.08.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1920
Георгиевск
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Перфильев ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.02.1944
Георгиевск
Смерть
12.08.1999