Шульга (Сюсюкина) Мария Ефремовна 04.08.1920 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шульга (Сюсюкина) Мария Ефремовна

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Место рождения

Георгиевск

Дата рождения

04.08.1920

Дата смерти

12.08.1999

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

1895 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1920

Отец: Сюсюкин Ефрем Романович

Мать: Сюсюкина (Федцова-Дубинина) Ксения (Сюта) Фёдоровна

Георгиевск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перфильев ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шульга Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шульга Иван

Рождение ребёнка
15.02.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шульга Иван

Георгиевск
Смерть
12.08.1999

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