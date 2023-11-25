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Русских Вячеслав

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.03.1967

Сын: Русских Павел Вячеславович

Мать ребёнка: Русских Клавдия Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Русских Владимир Вячеславович

Мать ребёнка: Русских Клавдия Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Русских Сергей Вячеславович

Мать ребёнка: Русских Клавдия Иосифовна

Смерть
2000
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