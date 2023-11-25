Русских Вячеслав
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смерти2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.03.1967
Сын: Русских Павел Вячеславович
Мать ребёнка: Русских Клавдия Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Русских Владимир Вячеславович
Мать ребёнка: Русских Клавдия Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Русских Сергей Вячеславович
Мать ребёнка: Русских Клавдия Иосифовна
Смерть
2000