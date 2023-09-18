Сараев Дмитрий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сараев Дмитрий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1742 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Сараев Василий

Мать: Агрипина Савина

Смерть
Неизвестно
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