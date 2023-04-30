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Новиков Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1906

Дата смерти

15.11.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1906

Отец: Новиков Иван Никифорович

Мать: Новикова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
04.05.1947

Сын: Новиков Александр Васильевич

Мать ребёнка: Новикова Степанида Титовна

Рождение ребёнка
25.07.1952

Сын: Новиков Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Новикова Степанида Титовна

Смерть
15.11.1973
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