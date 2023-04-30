Новиков Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1906
Дата смерти15.11.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1906
Отец: Новиков Иван Никифорович
Мать: Новикова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
04.05.1947
Сын: Новиков Александр Васильевич
Мать ребёнка: Новикова Степанида Титовна
Рождение ребёнка
25.07.1952
Мать ребёнка: Новикова Степанида Титовна
Смерть
15.11.1973