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Егор
Егор
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1798
Дата смерти
До 1812
Пол
Мужской
Отец
Андриан
Около 1773 г.р.
Мать
Неонила Семёновна
Около 1773 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МБ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец:
Андриан
Мать:
Неонила Семёновна
Смерть
До 1812
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