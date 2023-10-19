Архипова (Архипова) Просковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.10.1903
Дочь: Архипова Мария
Отец ребёнка: Архипов Иван
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: Шагова Анастасия
Отец ребёнка: Архипов Иван
Рождение ребёнка
Около 1912
Дочь: Петлина Александра
Отец ребёнка: Архипов Иван
Рождение ребёнка
1919
Сын: Архипов Василий
Отец ребёнка: Архипов Иван
Смерть
Неизвестно