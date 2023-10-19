Архипова (Архипова) Просковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова (Архипова) Просковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.10.1903

Дочь: Архипова Мария

Отец ребёнка: Архипов Иван

Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: Шагова Анастасия

Отец ребёнка: Архипов Иван

Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: Петлина Александра

Отец ребёнка: Архипов Иван

Рождение ребёнка
1919

Сын: Архипов Василий

Отец ребёнка: Архипов Иван

Смерть
Неизвестно
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