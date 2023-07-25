(Колпакова) Серафима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Колпакова) Серафима

(Колпакова) Серафима

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колпаков Александр Васильевич

Отец ребёнка: Колпаков Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колпаков Валерий Васильевич

Отец ребёнка: Колпаков Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колпаков Василий

Смерть
Неизвестно
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