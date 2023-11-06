ОРЛОВСКИЙ КИР СТЕПАНОВ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ПУЛЬХЕРЯ КИРОВА
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: МАРФА ПРОХОРОВА
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: МАТРЕНА КИРОВА
Мать ребёнка: МАРФА ПРОХОРОВА
Место жительства
Неизвестно
Криволес, Шумячский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно