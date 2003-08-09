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Иванова Ева Романовна
Иванова Ева Романовна
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Место рождения
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
Дата рождения
09.08.2003
Пол
Женский
Отец
Иванов Роман Николаевич
1979 г.р.
Мать
Степанова Любовь Валентиновна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.2003
Отец:
Иванов Роман Николаевич
Мать:
Степанова Любовь Валентиновна
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
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