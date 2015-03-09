Сабиров Мухаммат Галлямович
Место рождения
Дата рождения29.03.1932
Дата смерти09.03.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1955
Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 1955
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1984 по 2015
Место жительства
По 1984
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.03.2015