Сабиров Мухаммат Галлямович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сабиров Мухаммат Галлямович

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Место рождения

Новокурмашево, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

29.03.1932

Дата смерти

09.03.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Новокурмашево, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1955
Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 1955
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1984 по 2015
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 1984
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
09.03.2015
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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