Куташина (Гладилова) Меланья Львова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куташина (Гладилова) Меланья Львова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: Гладилов Лев Афиногенов

Мать: Гладилова Наталия Ивановна

Бракосочетание
02.06.1872

Муж: Куташин Яков Игнатьев

М. 23 Ж. 19
Рождение ребёнка
10.06.1873

Дочь: Шубина? Овчинникова? Акилина Яковлева

Отец ребёнка: Куташин Яков Игнатьев

Рождение ребёнка
24.08.1874

Дочь: Наталья Яковлева

Отец ребёнка: Куташин Яков Игнатьев

Рождение ребёнка
05.07.1877

Сын: Куташин Афанасий Яковлев

Отец ребёнка: Куташин Яков Игнатьев

Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Павлова Ирина Яковлевна

Отец ребёнка: Куташин Яков Игнатьев

Смерть
Неизвестно
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