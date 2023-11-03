Куташина (Гладилова) Меланья Львова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Бракосочетание
02.06.1872
М. 23 Ж. 19
Рождение ребёнка
10.06.1873
Дочь: Шубина? Овчинникова? Акилина Яковлева
Отец ребёнка: Куташин Яков Игнатьев
Рождение ребёнка
24.08.1874
Дочь: Наталья Яковлева
Отец ребёнка: Куташин Яков Игнатьев
Рождение ребёнка
05.07.1877
Отец ребёнка: Куташин Яков Игнатьев
Рождение ребёнка
Около 1882
Дочь: Павлова Ирина Яковлевна
Отец ребёнка: Куташин Яков Игнатьев
Смерть
Неизвестно