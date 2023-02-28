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Нарожный Григорий Петрович

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Место рождения

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1908 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1908 ст.

Отец: Нарожный Пётр Алексеевич

Мать: не указана

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1933

Сын: Нарожный Николай Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1937

Дочь: Нарожная Надежда Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Нарожная Вера Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Место жительства
Неизвестно
Россия, респ. Северная Осетия -Алания
Военная служба
Неизвестно
Участник ВОВ
Смерть
Неизвестно
Россия, респ. Северная Осетия -Алания
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