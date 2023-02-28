Нарожный Григорий Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1908 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1908 ст.
Отец: Нарожный Пётр Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1933
Сын: Нарожный Николай Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1937
Дочь: Нарожная Надежда Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Нарожная Вера Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Россия, респ. Северная Осетия -Алания
Военная служба
Неизвестно
Участник ВОВ
Смерть
Неизвестно
Россия, респ. Северная Осетия -Алания