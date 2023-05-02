Прялин Николай Николаев( Николаевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прялин Николай Николаев( Николаевич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Прялин Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.06.1897

Сын: Прялин Виссарион Николаевич

Мать ребёнка: Прялина Наталия Николаева(Николаевна)

Симанково, Михайловская волость, Новоладожский уезд
01.06.1897 по старому стилю.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прялина Наталия Николаева(Николаевна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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