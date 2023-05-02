Прялин Николай Николаев( Николаевич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Прялин Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.06.1897
Сын: Прялин Виссарион Николаевич
Мать ребёнка: Прялина Наталия Николаева(Николаевна)
Симанково, Михайловская волость, Новоладожский уезд
01.06.1897 по старому стилю.
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно