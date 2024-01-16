Дочь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дочь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1984

Дочь: Косован Лариса Сергеевна

Отец ребёнка: Косован Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
До 1984

Дочь: Косован Надежда Сергеевна

Отец ребёнка: Косован Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
До 1984

Дочь: Косован Светлана Сергеевна

Отец ребёнка: Косован Сергей Васильевич

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