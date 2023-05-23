Мамонов Иван Герасимович
Место рожденияБелорусская ССР, Могилевская обл., Чаусский р-н, д. Пилещино
Дата рождения1889
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Мамонов Герасим
Мать: ?
Белорусская ССР, Могилевская обл., Чаусский р-н, д. Пилещино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мамонов Василь
Мать ребёнка: Мамонова Акулина
Белорусская ССР, Могилевская обл., Чаусский р-н, д. Пелещино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Мамонова Акулина
Белорусская ССР, Могилевская обл., Чаусский р-н, д. Пелещино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мамонов Николай
Мать ребёнка: Мамонова Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мамонов Владимир
Мать ребёнка: Мамонова Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мамонов Егор
Мать ребёнка: Мамонова Акулина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мамонова Акулина