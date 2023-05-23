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Мамонов Иван Герасимович

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Место рождения

Белорусская ССР, Могилевская обл., Чаусский р-н, д. Пилещино

Дата рождения

1889

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Мамонов Герасим

Мать: ?

Белорусская ССР, Могилевская обл., Чаусский р-н, д. Пилещино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамонов Василь

Мать ребёнка: Мамонова Акулина

Белорусская ССР, Могилевская обл., Чаусский р-н, д. Пелещино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Мамонова Акулина

Белорусская ССР, Могилевская обл., Чаусский р-н, д. Пелещино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамонов Николай

Мать ребёнка: Мамонова Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамонов Владимир

Мать ребёнка: Мамонова Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамонов Егор

Мать ребёнка: Мамонова Акулина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамонова Акулина

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