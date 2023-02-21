Мигаль (Петрусенко) Нила Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мигаль (Петрусенко) Нила Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1926

Дата смерти

11.02.1986

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1926

Отец: Петрусенко Кузьма

Мать: Петрусенко Надежда

Рождение ребёнка
20.04.1947

Дочь: Мирошниченко Валентина Яковлевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.07.1949

Дочь: Варава Раиса Яковлевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.07.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
11.02.1986
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