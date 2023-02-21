Мигаль (Петрусенко) Нила Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1926
Дата смерти11.02.1986
ПолЖенский
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1926
Отец: Петрусенко Кузьма
Мать: Петрусенко Надежда
Рождение ребёнка
20.04.1947
Дочь: Мирошниченко Валентина Яковлевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.07.1949
Дочь: Варава Раиса Яковлевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.07.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
11.02.1986