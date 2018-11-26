Фридрих Вильгельм Гессен-Кассельский
Место рожденияКассель, Германия
Дата рождения26.11.1820
Дата смерти14.10.1884
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
26.11.1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Кассель, Германия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Анна Прусская
Рождение ребёнка
15.10.1854
Сын: Фридрих Вильгельм Гессенский
Мать ребёнка: Мария Анна Прусская
Копенгаген, Дания
Рождение ребёнка
13.06.1861
Дочь: Елизавета Гессен-Кассельская
Мать ребёнка: Мария Анна Прусская
Копенгаген, Дания
Рождение ребёнка
01.05.1868
Сын: Фридрих Карл Гессен-Кассельский
Мать ребёнка: Мария Анна Прусская
Гольштейн, Германия
Смерть
14.10.1884
Франфуркт-на-Майне, Германия