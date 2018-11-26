Фридрих Вильгельм Гессен-Кассельский 26.11.1820 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фридрих Вильгельм Гессен-Кассельский

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Место рождения

Кассель, Германия

Дата рождения

26.11.1820

Дата смерти

14.10.1884

Пол

Мужской

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Кассель, Германия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Анна Прусская

Рождение ребёнка
15.10.1854

Сын: Фридрих Вильгельм Гессенский

Мать ребёнка: Мария Анна Прусская

Копенгаген, Дания
Рождение ребёнка
13.06.1861

Дочь: Елизавета Гессен-Кассельская

Мать ребёнка: Мария Анна Прусская

Копенгаген, Дания
Рождение ребёнка
01.05.1868

Сын: Фридрих Карл Гессен-Кассельский

Мать ребёнка: Мария Анна Прусская

Гольштейн, Германия
Смерть
14.10.1884
Франфуркт-на-Майне, Германия

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