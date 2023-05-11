Цветков Александр Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.08.1990
Сын: Цветков Антон Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.06.1993
Дочь: Цветкова Виктория Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.09.2001
Сын: Цветков Александр Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности