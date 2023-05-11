Цветков Александр Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цветков Александр Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1969

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.08.1990

Сын: Цветков Антон Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.06.1993

Дочь: Цветкова Виктория Александровна

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Рождение ребёнка
04.09.2001

Сын: Цветков Александр Александрович

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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