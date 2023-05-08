Касьянова (Попова) Елена Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Попов Борис Николаевич
Мать: Попова Тамара Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бакланова Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Касьянов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Касьянов Всеволод Васильевич
Отец ребёнка: Касьянов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Касьянов Василий