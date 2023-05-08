Касьянова (Попова) Елена Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касьянова (Попова) Елена Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Попов Борис Николаевич

Мать: Попова Тамара Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бакланова Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Касьянов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Касьянов Всеволод Васильевич

Отец ребёнка: Касьянов Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Касьянов Василий

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