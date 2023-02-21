Пеунков Кирилл Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1942
Дочь: Пеункова Галина Кирилловна
Мать ребёнка: Кильдеева Фаина Дмитриевна
Рождение ребёнка
01.04.1945
Мать ребёнка: Кильдеева Фаина Дмитриевна
МНР (Монгольская народная республика) г.Чайболсан, Советское представительство.
Бракосочетание
Неизвестно
брак зарегистрирован в г. Москве. с Пеунковым Кириллом Тимофеевичем.
Смерть
Неизвестно