Пеунков Кирилл Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пеунков Кирилл Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1942

Дочь: Пеункова Галина Кирилловна

Мать ребёнка: Кильдеева Фаина Дмитриевна

Рождение ребёнка
01.04.1945

Сын: Пеунков Юрий Кириллович

Мать ребёнка: Кильдеева Фаина Дмитриевна

МНР (Монгольская народная республика) г.Чайболсан, Советское представительство.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кильдеева Фаина Дмитриевна

брак зарегистрирован в г. Москве. с Пеунковым Кириллом Тимофеевичем.
Смерть
Неизвестно
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