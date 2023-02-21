Ковалёва (Комарова) Оксана Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовалёва (Комарова) Оксана Вячеславовна

Ковалёва (Комарова) Оксана Вячеславовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.01.2005

Дочь: Ковалёва Диана Игоревна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.12.2013

Сын: Ковалёв Даниил Игоревич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close