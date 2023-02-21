Ковалёва (Комарова) Оксана Вячеславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.01.2005
Дочь: Ковалёва Диана Игоревна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.12.2013
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности