Петров Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петров Кузьма
Мать: Петров 1-я жена
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Гаврилова Татьяна
Мать ребёнка: Петров Мария Сергеевна
д. Починки
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Амельченко Нина
Мать ребёнка: Петров Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петров Константин
Мать ребёнка: Петров Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петров Иосиф
Мать ребёнка: Петров Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цыганкова Анна
Мать ребёнка: Петров Мария Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петров Мария Сергеевна
Смерть
Неизвестно