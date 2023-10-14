Петров Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петров Кузьма

Мать: Петров 1-я жена

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Гаврилова Татьяна

Мать ребёнка: Петров Мария Сергеевна

д. Починки
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Амельченко Нина

Мать ребёнка: Петров Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Константин

Мать ребёнка: Петров Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Иосиф

Мать ребёнка: Петров Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цыганкова Анна

Мать ребёнка: Петров Мария Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петров Мария Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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