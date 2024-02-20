Канукова (Мамсурова) Даце — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канукова (Мамсурова) Даце

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мамсуров Уци

Мать: Мамсурова Тоторзхан

Рождение ребёнка
1841

Сын: Кануков Кази-Магомет

Отец ребёнка: Кануков Мамсур Мисостович

Рождение ребёнка
1845

Сын: Кануков Хатахцико

Отец ребёнка: Кануков Мамсур Мисостович

Рождение ребёнка
1851

Сын: Кануков Шахан-Гирей

Отец ребёнка: Кануков Мамсур Мисостович

Рождение ребёнка
1853

Сын: Кануков Кази-Бек

Отец ребёнка: Кануков Мамсур Мисостович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кануков Мамсур Мисостович

Смерть
Неизвестно
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