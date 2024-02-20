Канукова (Мамсурова) Даце
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мамсуров Уци
Мать: Мамсурова Тоторзхан
Рождение ребёнка
1841
Сын: Кануков Кази-Магомет
Отец ребёнка: Кануков Мамсур Мисостович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Кануков Хатахцико
Отец ребёнка: Кануков Мамсур Мисостович
Рождение ребёнка
1851
Сын: Кануков Шахан-Гирей
Отец ребёнка: Кануков Мамсур Мисостович
Рождение ребёнка
1853
Сын: Кануков Кази-Бек
Отец ребёнка: Кануков Мамсур Мисостович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно