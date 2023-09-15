Артём Иоаннович (Иванович)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Отец: Иоанн (Иван) Гаврилович
Мать: не указана
Бракосочетание
16.01.1884
Жена: Пелагия Семёновна
Поручители • Жениха: Тупицинской волости крестьяне Тарасий Иванов (деревня Большое Скородно), Язвинской волости Афанасий Евлиниев(?) (деревня Горки) и Гдовской волости Стефан Семёнович (деревня Демет... Показать все
Рождение ребёнка
03.06.1885
Сын: Петр Артёмович
Мать ребёнка: Пелагия Семёновна
Рождение ребёнка
15.06.1886
Дочь: Ольга Артёмовна
Мать ребёнка: Пелагия Семёновна
Смерть
Неизвестно