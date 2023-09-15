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Артём Иоаннович (Иванович)

Место рождения

Большое Скородно, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1856 г.р.

Дети

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: Иоанн (Иван) Гаврилович

Мать: не указана

Большое Скородно, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
16.01.1884

Жена: Пелагия Семёновна

Поручители • Жениха: Тупицинской волости крестьяне Тарасий Иванов (деревня Большое Скородно), Язвинской волости Афанасий Евлиниев(?) (деревня Горки) и Гдовской волости Стефан Семёнович (деревня Демет... Показать все
Рождение ребёнка
03.06.1885

Сын: Петр Артёмович

Мать ребёнка: Пелагия Семёновна

Рождение ребёнка
15.06.1886

Дочь: Ольга Артёмовна

Мать ребёнка: Пелагия Семёновна

Смерть
Неизвестно
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