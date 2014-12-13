Терещенок Владимир Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1968
Дата смерти13.12.2014
ПолМужской
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1968
Отец: Терещенок Анатолий Данилович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Терещенок Марина Викторовна
Смерть
13.12.2014