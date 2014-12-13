Терещенок Владимир Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терещенок Владимир Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1968

Дата смерти

13.12.2014

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1968

Отец: Терещенок Анатолий Данилович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Терещенок Марина Викторовна

Смерть
13.12.2014
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