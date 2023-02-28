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Талдыкин Филипп Яковлевич

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Место рождения

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Талдыкин Яков Трофимович

Мать: Талдыкина Василиса Егоровна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Талдыкина Александра Филипповна

Мать ребёнка: Талдыкина Наталья Иванова

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Талдыкин Дмитрий Филиппович

Мать ребёнка: Талдыкина Наталья Иванова

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Талдыкин Сергей Филиппович

Мать ребёнка: Талдыкина Наталья Иванова

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Живоглазова Юлия Филипповна

Мать ребёнка: Талдыкина Наталья Иванова

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Талдыкина Евдокия Филипповна

Мать ребёнка: Талдыкина Наталья Иванова

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Талдыкина Наталья Иванова

Смерть
Неизвестно
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