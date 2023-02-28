Талдыкин Филипп Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Талдыкина Александра Филипповна
Мать ребёнка: Талдыкина Наталья Иванова
Рождение ребёнка
1846
Сын: Талдыкин Дмитрий Филиппович
Мать ребёнка: Талдыкина Наталья Иванова
Рождение ребёнка
1850
Сын: Талдыкин Сергей Филиппович
Мать ребёнка: Талдыкина Наталья Иванова
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Живоглазова Юлия Филипповна
Мать ребёнка: Талдыкина Наталья Иванова
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Талдыкина Евдокия Филипповна
Мать ребёнка: Талдыкина Наталья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно