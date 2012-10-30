Тесницкая (Есикова) Раиса Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тесницкая (Есикова) Раиса Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.07.1929

Дата смерти

30.10.2012

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

Дети

1950 г.р.
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Добавил:

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Место
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Рождение
03.07.1929

Отец: Есиков Максим Федорович

Мать: Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
25.09.1950

Сын: Тесницкий Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Тесницкий Николай Семёнович

Рождение ребёнка
04.04.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тесницкий Николай Семёнович

Рождение ребёнка
01.11.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тесницкий Николай Семёнович

Смерть
30.10.2012
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