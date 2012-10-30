Тесницкая (Есикова) Раиса Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.07.1929
Дата смерти30.10.2012
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1929
Отец: Есиков Максим Федорович
Мать: Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
25.09.1950
Сын: Тесницкий Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Тесницкий Николай Семёнович
Рождение ребёнка
04.04.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тесницкий Николай Семёнович
Рождение ребёнка
01.11.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тесницкий Николай Семёнович
Смерть
30.10.2012