Побединский Николай Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПобединский Николай Иванов

Побединский Николай Иванов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1861 ст.

Дата смерти

10.01.1923

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1861 ст.

Отец: Побединский-Платонов Иоанн Иоаннов

Мать: Побединская-Платонова Елизаветра Петрова

Крещение
05.12.1861 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Восприемники: Московского Архангельского Кафедрального собора протоиерей Петр Евдокимов Покровский, умершего Московского Благовещенского собора протодьякона Матвея Матвеева Сокольского жена, вдова Мар... Показать все
Рождение ребёнка
24.08.1891 ст.

Дочь: Елизавета

Мать ребёнка: Мария Иванова

ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №203, опись №780, дело №2268, стр. 225
Рождение ребёнка
16.08.1892 ст.

Дочь: Серафима

Мать ребёнка: Мария Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Селицкая Вера Николаева

Мать ребёнка: Мария Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Иванова

Смерть
10.01.1923
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Похоронен на Ваганьковском кладбище г. Москвы, участок 34 (у дороги с уч. 35а на схеме).
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close