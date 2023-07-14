Побединский Николай Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1861 ст.
Дата смерти10.01.1923
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1861 ст.
Крещение
05.12.1861 ст.
Восприемники: Московского Архангельского Кафедрального собора протоиерей Петр Евдокимов Покровский, умершего Московского Благовещенского собора протодьякона Матвея Матвеева Сокольского жена, вдова Мар... Показать все
Рождение ребёнка
24.08.1891 ст.
Дочь: Елизавета
Мать ребёнка: Мария Иванова
ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №203, опись №780, дело №2268, стр. 225
Рождение ребёнка
16.08.1892 ст.
Дочь: Серафима
Мать ребёнка: Мария Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Селицкая Вера Николаева
Мать ребёнка: Мария Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Иванова
Смерть
10.01.1923
Похороны
Неизвестно
Похоронен на Ваганьковском кладбище г. Москвы, участок 34 (у дороги с уч. 35а на схеме).