Соловьева (Шулепова) Матрона Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева (Шулепова) Матрона Тимофеевна

Место рождения

Шои, Лебяжский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870 ст.

Отец: Шулепов Тимофев Никонович

Мать: не указана

Шои, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
10.02.1891 ст.

Муж: Соловьев Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
1892 ст.

Дочь: Стяжкина Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Соловьев Андрей Михайлович

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Халтурина Мария Андреевна

Отец ребёнка: Соловьев Андрей Михайлович

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1899 ст.

Сын: Соловьев Иван Андреевич

Отец ребёнка: Соловьев Андрей Михайлович

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1901 ст.

Сын: Соловьев Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Соловьев Андрей Михайлович

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1905 ст.

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Соловьев Андрей Михайлович

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно
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