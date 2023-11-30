Рядинская (Елисеева) Екатерина Яковлева Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1751
Отец: не указан
Мать: не указана
взята того же села Яблонова у однодворца Елисеева
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Аксенова Лукерья Иванова Ивановна
Отец ребёнка: Рядинский Иван Тимофеев Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Рядинская Настасья Иванова Ивановна
Отец ребёнка: Рядинский Иван Тимофеев Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Рядинский Андрей Иванов Иванович
Отец ребёнка: Рядинский Иван Тимофеев Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно