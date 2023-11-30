Рядинская (Елисеева) Екатерина Яковлева Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рядинская (Елисеева) Екатерина Яковлева Яковлевна

Место рождения

Яблоново, Корочанский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

Около 1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Яблоново, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
взята того же села Яблонова у однодворца Елисеева
Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Аксенова Лукерья Иванова Ивановна

Отец ребёнка: Рядинский Иван Тимофеев Тимофеевич

Яблоново, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Рядинская Настасья Иванова Ивановна

Отец ребёнка: Рядинский Иван Тимофеев Тимофеевич

Яблоново, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Рядинский Андрей Иванов Иванович

Отец ребёнка: Рядинский Иван Тимофеев Тимофеевич

Яблоново, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рядинский Иван Тимофеев Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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