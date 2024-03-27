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Хенох Грирогий

Место рождения

Вильнюс, Литва

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

1916 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хенох Лев

Мать: Хенох (Хенох) Рифка

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хенох (Рудашевская) Мария

Рождение ребёнка
14.09.1916

Сын: Хенох Рафаил

Мать ребёнка: Хенох (Рудашевская) Мария

Рождение ребёнка
1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хенох (Рудашевская) Мария

Смерть
1938
Причина смерти: Самоубийство

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