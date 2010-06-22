(Егорина) Людмила Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 22.02.1945
Дата смерти22.06.2010
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Возмитель ?
Рождение ребёнка
01.02.1900
Сын: Возмитель Дима
Отец ребёнка: Возмитель ?
Рождение
Около 22.02.1945
Отец: Егорин Макар Карпович
Мать: Егорина Вера Алексеевна
Смерть
22.06.2010
Похороны
Неизвестно
Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область