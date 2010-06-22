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(Егорина) Людмила Макаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 22.02.1945

Дата смерти

22.06.2010

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Возмитель ?

Рождение ребёнка
01.02.1900

Сын: Возмитель Дима

Отец ребёнка: Возмитель ?

Рождение
Около 22.02.1945

Отец: Егорин Макар Карпович

Мать: Егорина Вера Алексеевна

Смерть
22.06.2010
Похороны
Неизвестно
Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область

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