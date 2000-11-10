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Карамышев Сергей Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1956

Дата смерти

10.11.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1956

Отец: Карамышев Петр Афанасьевич

Мать: Аниссия Герасимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вера Александровна

Наталья - общая дочь с Верой Александровной Удочерил дочь Веры Александровны Анастасию Сергеевну Звереву и дал свою фамилию. Совместно с Верой Александровной удочерил Александру и дал свою фамилию.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карамышева Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Вера Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нина Мурадовна

Смерть
10.11.2000
Туркменская ССР, г.Ашхабад
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