Карамышев Сергей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1956
Дата смерти10.11.2000
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1956
Отец: Карамышев Петр Афанасьевич
Мать: Аниссия Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вера Александровна
Наталья - общая дочь с Верой Александровной Удочерил дочь Веры Александровны Анастасию Сергеевну Звереву и дал свою фамилию. Совместно с Верой Александровной удочерил Александру и дал свою фамилию.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карамышева Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Вера Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нина Мурадовна
Смерть
10.11.2000
Туркменская ССР, г.Ашхабад