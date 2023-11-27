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(Пузанова) Ирина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

05.06.1890

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Пузанов Петр Иванович

Отец ребёнка: Пузанов Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
1829

Сын: Пузанов Матвей Иванович

Отец ребёнка: Пузанов Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
1830

Сын: Пузанов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Пузанов Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Пузанов Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
1836

Сын: Пузанов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Пузанов Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Пузанов Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
1844

Сын: Пузанов Петр Иванович

Отец ребёнка: Пузанов Иван Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пузанов Иван Матвеевич

Смерть
05.06.1890
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