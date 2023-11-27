(Пузанова) Ирина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смерти05.06.1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Пузанов Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Пузанов Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
1830
Сын: Пузанов Григорий Иванович
Отец ребёнка: Пузанов Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Пузанов Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Пузанов Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Пузанов Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Пузанов Иван Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.06.1890