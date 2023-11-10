Шеец Ирина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеец Ирина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

2001

Пол

Женский

Отец

1971 г.р.

Мать

1977 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2001

Отец: Шеец Михаил Иванович

Мать: Шеец Любовь Андреевна

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