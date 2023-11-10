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Шеец Ирина Михайловна
Шеец Ирина Михайловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
2001
Пол
Женский
Отец
Шеец Михаил Иванович
1971 г.р.
Мать
Шеец Любовь Андреевна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
2001
Отец:
Шеец Михаил Иванович
Мать:
Шеец Любовь Андреевна
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