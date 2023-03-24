Лыткина Анна Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лыткина Анна Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.10.1887

Сын: Лыткин Степан Иванович

Отец ребёнка: Лыткин Иван Александров

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Лыткин Иван Александров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лыткин Иван Александров

Смерть
Неизвестно
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