Лыткина Анна Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.10.1887
Отец ребёнка: Лыткин Иван Александров
Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Лыткин Иван Александров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно