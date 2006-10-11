Боборева Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боборева Анастасия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.2006

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.2006

Отец: Боборев Василий Васильевич

Мать: не указана

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