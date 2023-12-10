Гоборов Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гоборов Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

Около 1878 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1939 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

EA
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1908

Отец: Гоборов Иван Иванович

Мать: Гоборова Агриппина Яковлева

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1939

Сын: Гоборов Виктор Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.03.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гоборова Ирина Александровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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