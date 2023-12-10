Гоборов Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.08.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1908
Отец: Гоборов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1939
Сын: Гоборов Виктор Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.03.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гоборова Ирина Александровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно