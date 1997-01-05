Кропин Юрий Дмитриевич
Место рожденияИнзер
Дата рождения11.02.1925
Дата смерти05.01.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1925
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.10.1949
Дочь: (Кропина) Татьяна Юрьевна
Мать ребёнка: Васильева (Васильева) Валентина Григорьевна
Рождение ребёнка
23.10.1954
Дочь: Ёлкина (Кропина) Нина Юрьевна
Мать ребёнка: Васильева (Васильева) Валентина Григорьевна
Смерть
05.01.1997
Похороны
Неизвестно