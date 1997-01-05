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Кропин Юрий Дмитриевич

Место рождения

Инзер

Дата рождения

11.02.1925

Дата смерти

05.01.1997

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1925

Отец: Кропин Дмитрий

Мать: Кропина (Горбатова) Евдокия Акимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева (Васильева) Валентина Григорьевна

Рождение ребёнка
01.10.1949

Дочь: (Кропина) Татьяна Юрьевна

Мать ребёнка: Васильева (Васильева) Валентина Григорьевна

Рождение ребёнка
23.10.1954

Дочь: Ёлкина (Кропина) Нина Юрьевна

Мать ребёнка: Васильева (Васильева) Валентина Григорьевна

Смерть
05.01.1997
Похороны
Неизвестно

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