Малиновская (Быстрова) Мария Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малиновская (Быстрова) Мария Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1879

Отец: Быстров Илья Иоаннович

Мать: Быстров Евгения Александровна

Рождение ребёнка
28.06.1900

Сын: Малиновский Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Малиновский Николай Никандров

Рождение ребёнка
10.03.1902

Дочь: Клавдия Николаевна

Отец ребёнка: Малиновский Николай Никандров

Шапша, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.02.1904

Сын: Малиновский Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Малиновский Николай Никандров

Рождение ребёнка
10.11.1906

Дочь: Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Малиновский Николай Никандров

Рождение ребёнка
06.10.1910

Сын: Малиновский Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Малиновский Николай Никандров

Рождение ребёнка
29.08.1912

Дочь: Зайцева Анна Николаевна

Отец ребёнка: Малиновский Николай Никандров

Рождение ребёнка
10.10.1916

Сын: Малиновский Иван Николаевич

Отец ребёнка: Малиновский Николай Никандров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малиновский Николай Никандров

Смерть
Неизвестно
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