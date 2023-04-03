Малиновская (Быстрова) Мария Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.01.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1879
Рождение ребёнка
28.06.1900
Сын: Малиновский Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Малиновский Николай Никандров
Рождение ребёнка
10.03.1902
Дочь: Клавдия Николаевна
Отец ребёнка: Малиновский Николай Никандров
Шапша, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.02.1904
Сын: Малиновский Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Малиновский Николай Никандров
Рождение ребёнка
10.11.1906
Дочь: Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Малиновский Николай Никандров
Рождение ребёнка
06.10.1910
Сын: Малиновский Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Малиновский Николай Никандров
Рождение ребёнка
29.08.1912
Дочь: Зайцева Анна Николаевна
Отец ребёнка: Малиновский Николай Никандров
Рождение ребёнка
10.10.1916
Сын: Малиновский Иван Николаевич
Отец ребёнка: Малиновский Николай Никандров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно