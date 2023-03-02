Тарасенко Карп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасенко Карп

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1927 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1927

Дочь: Савенко Вера Карповна

Мать ребёнка: Тарасенко Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тарасенко Полина

Смерть
Неизвестно
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