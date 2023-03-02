Тарасенко Карп
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1927
Дочь: Савенко Вера Карповна
Мать ребёнка: Тарасенко Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тарасенко Полина
Смерть
Неизвестно