Ефремова Александра Логочева
Место рожденияЛиванский уезд , Орловская губерния
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Ливанский уезд , Орловская губерния
Бракосочетание
26.01.1901
Рождение ребёнка
16.11.1901
Отец ребёнка: Ефремов Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
24.09.1903
Отец ребёнка: Ефремов Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
24.12.1904
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Ефремов Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
28.07.1907
Отец ребёнка: Ефремов Иван Сергеевич
Смерть
Неизвестно