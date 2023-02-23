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Ефремова Александра Логочева

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Место рождения

Ливанский уезд , Орловская губерния

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Ливанский уезд , Орловская губерния
Бракосочетание
26.01.1901

Муж: Ефремов Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
16.11.1901

Сын: Ефремов Иван Иванович

Отец ребёнка: Ефремов Иван Сергеевич

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
24.09.1903

Сын: Ефремов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Ефремов Иван Сергеевич

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
24.12.1904

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Ефремов Иван Сергеевич

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
28.07.1907

Сын: Ефремов Петр Иванович

Отец ребёнка: Ефремов Иван Сергеевич

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
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