Мария Ерофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Ерофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

После 20.05.1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1810 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.1851

Сын: Яков Кузьмич

Отец ребёнка: Кузьма Семёнович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
До 20.05.1858

Муж: Кузьма Семёнович

Восприемник
05.01.1866
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Ев Петрович Кузнецов
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 20.05.1858
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