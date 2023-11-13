Мария Ерофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиПосле 20.05.1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.10.1851
Сын: Яков Кузьмич
Отец ребёнка: Кузьма Семёнович
Бракосочетание
До 20.05.1858
Муж: Кузьма Семёнович
Восприемник
05.01.1866
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Ев Петрович Кузнецов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 20.05.1858