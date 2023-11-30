Константинова (Калмыкова) Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКонстантинова (Калмыкова) Галина Николаевна

Константинова (Калмыкова) Галина Николаевна

Место рождения

Песчанка, Старооскольский, Белгородская область

Дата рождения

24.12.1906

Дата смерти

07.07.1993

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1906

Отец: Колмыков Николай Георгиевич

Мать: Калмыкова Ольга Ивановна (Иогановна)

Песчанка, Старооскольский, Белгородская область
Бракосочетание
03.09.1936

Муж: Константинов Михаил Владимирович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Гудкова Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Константинов Михаил Владимирович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
14.06.1941

Дочь: Казимировская Светлана Михайловна

Отец ребёнка: Константинов Михаил Владимирович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
врач
Смерть
07.07.1993
Минск, Минск
Причина смерти: Атеросклероз сосудов головного мозга
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close