Константинова (Калмыкова) Галина Николаевна
Место рождения
Дата рождения24.12.1906
Дата смерти07.07.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1906
Бракосочетание
03.09.1936
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Гудкова Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Константинов Михаил Владимирович
Рождение ребёнка
14.06.1941
Дочь: Казимировская Светлана Михайловна
Отец ребёнка: Константинов Михаил Владимирович
Работа или профессия
Неизвестно
врач
Смерть
07.07.1993
Минск, Минск
Причина смерти: Атеросклероз сосудов головного мозга
Похороны
Неизвестно